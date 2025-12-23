Finals Day | Indian Oceans | Francophonie Cup 

An unforgettable Finals Day brought the 2025 Indian Oceans | Francophonie Cup to a powerful close, celebrating performance, progression, and unity across the region.

After high-intensity Semi-Finals and Finals in both divisions, we crowned our champions:

U21 Girls Results

Winner – Anastasia Venter (RSA)

2nd Place – Nahia Milhau (FRA)

3rd Place – Hina Conradie (REU)

4th Place – Lilou Rumiel (FRA)

U21 Boys Results

Winner – Daniel Emslie (RSA)

2nd Place – Pierre Lamothe (FRA)

3rd Place – Nicolas Paulet (FRA)

4th Place – Clayton Turrel (RSA)

Special Awards

• Indian Oceans Surfer of the Contest (Girls): Anastasia Venter

• Indian Oceans Surfer of the Contest (Boys): Daniel Emslie

• Francophonie Surfer of the Contest (Girls): Nahia Milhau

• Francophonie Surfer of the Contest (Boys): Nicholas Paulet

• Expression Session Winner: Surprise Maphumulo

Tag Team Final Result

Winning Team – Surfers Not Street Children

Runner-up Team – St Leu Surf Club

A massive thank you to our sponsors for making this event possible:

Région Réunion, Reef South Africa, Zigzag, and SMTH Shapes.

Special thanks to Jordy Smith for sponsoring the trophies and supporting the next generation of surfers.

Finally, thank you to the incredible teams from Réunion Island, France, Senegal, Mozambique, and Ivory Coast for putting on a world-class show and embodying the spirit of the Indian Oceans | Francophonie Cup.

________________________________________________________________________

Journée des Finales | Océan Indien | Coupe de la Francophonie

Cette journée regroupant les Finales, restera inoubliable, Elle a marqué la clôture en apothéose de la Coupe de l’ Océan Indien | Cette étape célébre la performance, la progression et surtout l’unité à travers le surf.

Après des demi-finales et des finales de très haute intensité dans les deux catégories, nous avons couronné nos champions :

Résultats U21 Filles

Vainqeur – Anastasia Venter (RSA)

2e place – Nahia Milhau (FRA)

3e place – Hina Conradie (REU)

4e place – Lilou Rumiel (FRA)

Résultats U21 Garçons

Vainqueur – Daniel Emslie (RSA)

2e place – Pierre Lamothe (FRA)

3e place – Nicolas Paulet (FRA)

4e place – Clayton Turrel (RSA)

Prix Spéciaux

• Surfeuse de la compétition – Océan Indien : Anastasia Venter

• Surfeur de la compétition – Océan Indien : Daniel Emslie

• Surfeuse de la compétition – Francophonie : Nahia Milhau

• Surfeur de la compétition – Francophonie : Nicholas Paulet

• Vainqueur de l’Expression Session : Surprise Maphumulo

Résultat de la Finale Tag Team

Équipe gagnante – Surfers Not Street Children

Équipe finaliste – St Leu Surf Club

Un immense merci à nos sponsors pour avoir rendu cet événement possible :

Région Réunion, Reef South Africa, Zigzag et SMTH Shapes.

Un remerciement tout particulier à Jordy Smith pour le sponsoring des trophées et son soutien à la nouvelle génération de surfeurs.

Enfin, merci aux formidables équipes de l’île de La Réunion, de France, du Sénégal, du Mozambique et de la Côte d’Ivoire pour avoir offert un spectacle de niveau mondial et incarné l’esprit de la Coupe de l’Océans Indien et de la Francophonie.