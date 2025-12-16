Opening Function | 2025 Indian Oceans | Francophonie Cup

The 2025 Indian Oceans | Francophonie Cup officially kicked off with an unforgettable Opening Function, bringing together teams from across the region in a true celebration of unity, culture, and surf excellence.

Teams were warmly welcomed by Vice President of Surfing South Africa, Ann Wright, alongside General Manager Danielle Powis, setting the tone for an inspiring and inclusive event.

Each nation proudly took to the stage to introduce their teams, representing:

France

Réunion Island

Senegal

Mozambique

South Africa

A powerful moment of connection, camaraderie, and shared passion for the sport—this is just the beginning of an incredible journey at the 2025 Indian Oceans | Francophonie Cup.

________________________________________________________________________

Retour sur la cérémonie d’ouverture de la Coupe de Surf de la Francophonie et de l’Océan Indien

La compétition a officiellement débuté avec une cérémonie d’ouverture mémorable, réunissant des équipes de toute la région pour célébrer l’unité, la culture et l’excellence du surf.

Les équipes ont été chaleureusement accueillies par la vice-présidente de Surfing South Africa, Ann Wright, aux côtés de la directrice générale Danielle Powis, donnant d’emblée le ton d’un événement inspirant et inclusif.

Chaque nation est ensuite montée sur scène pour présenter son équipe :

la France

l’île de La Réunion

le Sénégal

le Mozambique

l’Afrique du Sud

Un moment fort de partage, de convivialité et de passion commune pour le surf — et ce n’est que le début d’une aventure exceptionnelle !